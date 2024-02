Rinnova Forlì, no a un’ulteriore lista civica di centro

In merito al carteggio che, in questi giorni, si sta manifestando attorno alla nascita di ‘Rinnova Forlì’, ritengo di dover precisare, attingendo al massimo della mia onestà intellettuale, le seguenti considerazioni. Primo: nella sua proposta introduttiva (nella prima delle due riunioni organizzate fino ad ora) Michele Fiumi ha espresso una certezza; si costituisce e si propone di aderire ad una associazione politico-culturale (politico, e non partitico) che abbia come proprio scopo prioritario quello di contribuire nel mettere a fuoco alcune idee relative ad un futuro, possibile, sviluppo della città. Alcune idee, aggiungo io, che siano ‘ragionevolmente’ utopiche nel delineare una visione non banale di crescita qualitativa del tessuto sociale, economico, relazionale, culturale di Forlì, evitando di soffermarsi solo sulla ‘manutenzione’ delle piccole contingenze. Secondo: Michele Fiumi ha poi prospettato - a titolo esemplificativo - alcuni, altri, approdi di natura più squisitamente elettorale, aprendo un dibattito non ancora concluso. Terzo: a mio modesto avviso, ‘Rinnova Forli‘ dovrebbe rappresentare una opportunità affinché si realizzi un piccolo, locale, processo di aggregazione delle compagini partitiche che - nel recente passato - si sono qualificate come di ‘centro riformista’ ( ovvero Italia Viva, Azione e +Europa). Con ciò cercando di rispondere ad una esigenza avvertita da molti dei cittadini che hanno dato il loro suffragio a queste formazioni politiche. Ne consegue che, se il fine strategico è quello di unire, la nascita di una ulteriore lista civica autonoma di ‘centro‘ potrebbe apparire contraddittoria. Quarto: il disegno sopra delineato può realizzarsi totalmente (tutti i partiti citati accettano) o parzialmente (solo alcuni lo fanno). Si vedrà nel succedersi delle fasi del percorso avviato. Quinto: in ogni caso, lo sforzo progettuale dell’associazione (a partire da una analisi controluce, comparativa, dei contenuti programmatici che le varie lista elettorali, certamente, presenteranno) costituisce la ragion d’essere, presente e verosimilmente futura, di ‘Rinnova Forlì’.

Fosco Foglietta