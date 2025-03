Rinnovamento, la sfida della politica

Èfacile pronosticare che le elezioni amministrative del 2029 saranno una partita incredibile. Il centrodestra che ha ribaltato la storia nel 2019 non potrà più calare il suo asso Zattini, il centrosinistra non vorrà mancare l’occasione per tornare al governo cittadino. Probabilmente vincerà chi saprà maggiormente risolvere un annoso problema forlivese: la forza della classe dirigente. Negli ultimi anni, a compensarla, sono arrivati ‘rinforzi’ dai paesi vicini, dallo stesso Zattini a Enrico Monti, forlimpopolese nuovo segretario Pd. Ma le forze politiche ci stanno provando rinnovandosi: sono le storie dello stesso Monti, di Luca Pestelli (FdI), di Barbara Semeraro (Forza Italia). È evidente che il pensiero va alla grande sfida fra quattro anni.