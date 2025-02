RinnoviAmo: "Infrastrutture dalla Regione". I Verdi: "No allo spreco di soldi pubblici"

Dopo l’annuncio della nuova rotta di Go To Fly che, da giugno, opererà anche su Vienna, si è riacceso il dibattito sul Ridolfi. Sotto i riflettori c’è ancora l’idea avanzata dal governatore de Pascale di poter far entrare la Regione nella società di gestione.

"L’interesse manifestato dalla Regione è un segnale positivo – commenta Michele Fiumi, esponente di RinnoviAmo Forlì –, ma il ruolo delle istituzioni non deve essere quello di risanare le posizioni debitorie di società private, quanto creare condizioni favorevoli per lo sviluppo". La Regione quindi dovrebbe "investire in infrastrutture che permettano al Ridolfi di consolidarsi come uno scalo strategico", Fra questi "collegamenti ferroviari e di trasporto pubblico più efficienti tra Forlì, Bologna e altre città, che consentirebbero una gestione più fluida dei flussi di passeggeri, aumentando l’attrattività per i vettori". Non solo: "Un impegno congiunto tra istituzioni, operatori turistici e imprese private potrebbe favorire la visibilità dell’aeroporto come alternativa per l’incoming turistico e per il business". Affinché questo sia possibile Fiumi auspica la costituzione di "un tavolo con società aeroportuali, enti locali e operatori".

Intervengono anche Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi dei Verdi. "Quando lo scalo venne riaperto, ai cittadini preoccupati fu promessa una gestione privata senza sprechi di denaro pubblico. Oggi, però, fondi pubblici rischiano di essere destinati a un progetto economicamente insostenibile". Secondo i Verdi, "con la scusa di cercare una sostenibilità economica, si propongono nuovi progetti che non fanno che peggiorare la situazione, ipotizzando pure nuove cementificazioni in un’area delicata con un carico urbanistico e stradale già al limite, e nuove fonti di inquinamento".