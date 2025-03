Rinnovo dei consigli di zona, ecco tutti gli eletti

Un’affluenza alle urne molto bassa quella che ha caratterizzato le elezioni dei Consigli di Zona di Forlimpopoli tenutesi lo scorso sabato. In 608 sono si sono recati ai seggi, con una percentuale che è di poco superiore al 6% degli aventi diritto. Nella scorsa legislatura la percentuale fu però più bassa: non raggiungeva il 6%.

Nella zona capoluogo sono stati eletti: Lorenzo Aldini, Fabio Moretti, Claudia Giacalone, Mario Alberto Maldini, Virginia Zanoni, Elisa Dominici e Moustapha Kane; primi tre nomi appartengono alla lista ‘Forlimpopoli Futura’, i tre successivi a ‘La nostra città’, mentre Kane è un indipendente.

A Selbagnone entrano in consiglio: Gabriele Casadei Turroni de ‘La nostra città’; Serena Bevoni, Giacomo Amaducci, Alessandro Gaspari, Fabio Lo Gatto, e Silvia Carioli per ‘Forlimpopoli Futura’; Andrea Bruschi indipendente.

A Sant’Andrea sono stati eletti: Simone Zaccarelli come indipendente; Guglielmo Morgagni, Daniele Golinucci, Claudia Morelli, Diana Lolli e Francesca Aleffi per ‘Forlimpopoli Futura’, Raffaella Berardi per ‘La nostra città’.

A differenza degli altri consessi, a San Pietro ai Prati si sono presentati e sono stati eletti come indipendenti la maggior parte dei candidati: Orlando Orlandi, Arianna Nicosanti, Marzia Camprini, Raffaele Corzani, Roberto Tumedei, Luigi Giovanni Grieco; poi Giuseppe Cultrera per la lista ‘Forlimpopoli Futura’.

Molto soddisfatti i componenti dell’opposizione in consiglio comunale per la quasi maggioranza nella zona capoluogo. "Addirittura 3 nostri candidati entrano in consiglio – spiegano – e il quarto rimane fuori perché, in un pari merito, risulta il soggetto più giovane".

L’opposizione propone poi alcune idee per il futuro, considerate le basse percentuali di partecipazione: "Sarebbe importante pubblicizzare maggiormente l’istituto dei Consigli di Zona, spostare alla domenica la consultazione e ampliare le ore di voto, poiché dalle 9 alle 17 ci pare una finestra davvero troppo limitata".