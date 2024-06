Rintal entra nella famiglia ’Scrigno’. Acquisita la storica azienda di scale

Scrigno Group, azienda leader nel settore dei sistemi di apertura per interni in Europa, ha acquisito la maggioranza delle quote di Rintal, storica impresa forlivese specializzata nella produzione di scale di alta qualità. Un’operazione che porta alla creazione di un nuovo gruppo industriale con un fatturato consolidato di oltre 130 milioni.

L’attuale proprietà di Rintal continuerà a partecipare come socio di minoranza, assicurando così continuità nello sviluppo strategico. "Questa nuova acquisizione – spiega una nota – permette un significativo ampliamento dell’offerta di Scrigno, offrendo soluzioni sempre più complete e innovative per progetti di architettura, design ed edilizia. Con questo investimento, Scrigno rafforza il suo impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia per il mondo living, ampliando la propria gamma di prodotti per soddisfare le esigenze sia dei clienti B2B che dei consumatori finali". "L’acquisizione di Rintal rappresenta un passo significativo nel nostro percorso verso l’eccellenza nel design e nel comfort abitativo – afferma Fabrizio Campanella, ceo di Scrigno – e siamo entusiasti di poter offrire soluzioni integrate che possano soddisfare in maniera crescente le esigenze sempre più sofisticate dei nostri clienti". "Siamo orgogliosi di entrare a far parte del gruppo Scrigno – dichiara il fondatore di Rintal Rino Talenti – con cui condividiamo valori comuni come l’attenzione alla qualità del prodotto e l’innovazione costante nel design e nella tecnologia. In Campanella ho trovato un partner con cui disegnare insieme il futuro dell’azienda che ho creato 50 anni fa. Sono convinto che questa opportunità consentirà di accelerare un percorso di crescita sano e virtuoso, con ambizioni di sviluppo a lungo termine".

Con sede a Rimini, Scrigno è leader nelle soluzioni di apertura. Nata nel 1989, si è convertita in un marchio di riferimento a livello internazionale grazie al contenuto innovativo e all’eccellente qualità dei suoi controtelai per porte a scomparsa. Rintal, fondata a Forlì nel 1974 da Rino Talenti, ha tre siti produttivi in Italia, dove vengono realizzate ogni anno 6mila scale d’arredo e 14.600 scale retrattili, in grado di soddisfare le esigenze di un mercato internazionale.

Gianni Bonali