Rinviato incontro a Palazzo pretorio

Non andrà in scena a causa del maltempo il terzo dei quattro appuntamenti con ‘I mercoledì della salute e della prevenzione’, in programma questa sera nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. La rassegna, organizzata dalla sezione Avis ‘Donato Donatini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole, è incentrata sull’incontro e sul confronto tra medici e pazienti su temi sanitari di grande interesse e attualità. L’occasione altresì per far conoscere e promuovere la donazione di sangue.

Il programma prevedeva la discussione sul tema ‘La vita non è vivere ma vivere in benessere (Marziale). Uomo e ambiente, malattie degenerative oncologiche e anche... uno sguardo alle medicine complementari’.