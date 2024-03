Rinvio per le avverse previsioni meteo: la Segavecchia si sposta a domenica 17

Sono previste condizioni meteo avverse per la giornata di oggi, con forti precipitazioni e per questo motivo ieri, gli organizzatori della Segavecchia, l’Ente Forlkloristico e Culturale Forlimpopolese e il Comune, hanno deciso di rinviare a domenica prossima, 17 marzo, tutti gli eventi del giorno di chiusura della manifestazione che era previsto per oggi. "Ci siamo riuniti con la sindaca e i volontari – spiega il presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese e, viste le previsioni meteo, abbiamo deciso di prolungare la manifestazione di sette giorni, come si è sempre fatto in occasioni come questa".

Non si svolgerà quindi nel pomeriggio la prevista sfilata dei carri allegorici che accompagnano la Vecchia, insieme ai gruppi mascherati a piedi. Anche l’estrazione della tombola con premio da 1.000 euro, organizzata dall’Avis, avverrà domenica 17 (ore 20); così pure la sfilata notturna, il taglio della Vecchia e lo spettacolo pirotecnico. Ci sarà però una settimana in più di luna park; i gestori stanno valutando di dare la gratuità per i giri sulle giostre a bambini e ragazzi per uno o due giorni.

Matteo Bondi