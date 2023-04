Rione Castello, lavori per 220mila euro

Si sono conclusi a Civitella i lavori di consolidamento delle mura del rione Castello. I lavori, pari a 220mila euro, sono stati diretti dai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione, Difesa del suolo. A comunicarlo la vice presidente Irene Priolo. "Dal 2021 sono stati eseguiti interventi per 420mila euro per ridurre il rischio idrogeologico. In arrivo altri lavori per il versante in dissesto. Si tratta di lavori importanti, perché puntano ad accrescere la sicurezza di un territorio bellissimo e al tempo stesso delicato, dove il dissesto è causato dall’arretramento del pendio per la presenza di una forte erosione, tale da incidere sulla stabilità di alcuni tratti delle mura e di porzioni del versante – spiega la vicepresidente con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile –. Le opere appena ultimate rappresentano un ulteriore passo, che si pone in linea di continuità con l’intervento di rafforzamento della parte nord completato due anni fa".

Nello specifico gli interventi si sono concentrati per prima cosa sul consolidamento di due tratti delle fondazioni del muro perimetrale. A tal fine si sono collocati micropali e tiranti, collegati sulla sommità da una trave in cemento armato rivestita in pietra, nel rispetto della valenza paesaggistica dell’abitato. "Un intervento di ripristino ha riguardato anche il muro – aggiungono i tecnici – cui è stata restituita continuità con la sistemazione delle lesioni. Si è inoltre proceduto a rafforzarne la stabilità attraverso l’impiego di due fasciature in fibra di carbonio". Infine per limitare l’erosione, contenere detriti e blocchi di roccia a rischio distacco, migliorare la stabilità della parete, si è provveduto al rafforzamento del versante roccioso con la posa di reti metalliche, di una geo stuoia anti erosiva e con la chiodatura della parete del pendio.

