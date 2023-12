Ripa, Balzani approva la svolta: "A me non riuscì, ma l’idea è bella"

Allora non si concretizzò, ma l’idea di trasformare l’ex monastero della Ripa nella sede degli archivi forlivesi non è nuova: era già sul tavolo al tempo dell’amministrazione Balzani. Ora il progetto sta per diventare realtà: l’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi dopo un vertice a Roma, con la partecipazione del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, della sottosegretaria Lucia Borgonzoni e del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami.

Roberto Balzani, ex sindaco di Forlì, come nacque l’idea?

"Lo stabile dell’ex Battistini dove oggi è collocato l’archivio di Stato è in affitto, perciò si cercava una collocazione stabile e di proprietà. Già allora si pensava anche alla ricollocazione dell’archivio generale del Comune che, fino a maggio, si trovava in via Asiago. L’occasione arrivò tra fine 2011 e inizio 2012".

Cosa successe 12 anni fa?

"La direzione regionale del ministero in quel periodo aveva il compito di cercare di valorizzare gli immobili dello Stato con valore artistico o culturale, perciò avanzammo la proposta".

Cosa mise un freno?

"Le circostanze. In particolare ci fu il terremoto in Emilia e la direzione regionale fu travolta dagli eventi. Da quel momento, da parte loro, non ci fu più la volontà di parlarne".

L’idea che il progetto possa ora concretizzarsi le piace?

"Confermo che l’idea è molto bella. Certo che in questi dieci anni l’ex monastero della Ripa è ulteriormente decaduto e, se si pensa di riqualificarlo tutto, dobbiamo pensare a un’enorme opera di risanamento".

Ai tempi della sua amministrazione ci sarebbe stata più difficoltà rispetto ad oggi a reperire i fondi?

"Sì, noi avremmo avuto meno fondi, infatti pensavamo di restaurarne una parte, compatibilmente con le risorse alle quali avremmo potuto avere accesso. Tra l’altro nel progetto avrebbe dovuto investire anche lo Stato. Ma erano gli anni della crisi finanziaria".

Alla luce dell’alluvione di maggio, pensa ancora che la Ripa sia adatta a custodire beni cartacei?

"Senz’altro si dovranno fare degli studi molto approfonditi, poiché la scorsa primavera ha dimostrato che è una zona non esente da rischi".

La bilancia pende comunque dalla parte del ‘sì’?

"Se ci sono i presupposti economici e di fattibilità, senz’altro sì. Del resto è un progetto del quale si è parlato più volte nel corso del tempo e che avrebbe il grande merito di valorizzare un’area importantissima non solo per il quartiere Schiavonia, ma per tutta la città".