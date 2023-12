Ripa, il futuro è adesso: "Non solo archivi, anche spazi per i giovani. Così si riqualifica il centro"

La notizia è arrivata nei giorni scorsi, dopo un vertice che si è tenuto a Roma e ha coinvolto, tra gli altri, il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami e la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni, oltre al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: l’ex monastero della Ripa diventerà un centro polifunzionale, ma, soprattutto, sarà la nuova sede degli archivi cittadini, dopo l’alluvione che ha devastato quello generale del Comune, collocato in via Asiago.

"Da una tragedia a un’opportunità per recuperare una grande struttura in stato di abbandono – è il commento di Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito –. Il governo e il Comune di Forlì hanno raggiunto l’intesa su un intervento destinato a cambiare il volto del centro e restituire ai forlivesi questa zona grazie al nuovo polo culturale-archivistico della città che qui sarà realizzato con un importante investimento. Proprio dopo gli eventi di maggio ricordo come durante il sopralluogo all’archivio comunale, con il ministro Sangiuliano e il viceministro Bignami, questi ultimi espressero la volontà di far rinascere gli archivi: e oggi si passa dalle parole ai fatti. Ma c’è di più, perché all’ex monastero saranno realizzati spazi multimediali al servizio dei giovani. L’intervento di recupero si inserisce così in un percorso più ampio, volto a ridisegnare una parte importante del centro e che sarà volàno di una ulteriore riqualificazione del cuore della città. Siamo orgogliosi di questo e di come il Governo si stia dimostrando così vicino al nostro territorio".

"L’ex Monastero della Ripa è molto caro a noi forlivesi – interviene Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia –. Il suo stato di abbandono è una condizione che decenni di amministrazioni di centrosinistra non sono mai riuscite ad affrontare. Il recupero del complesso sarà anche un importante tassello nel continuare a rilanciare il centro storico della città e si innesca in un progetto di recupero urbano molto importante che si sta attuando grazie agli investimenti del Governo".

Positivo nei confronti dell’intervento che interesserà la Ripa, anche l’ex senatore dei Verdi Sauro Turroni (oggi consigliere nazionale del partito) che, però, rileva alcune contraddizioni: "Siamo soddisfatti per la virata fatta dal ministro Sangiuliano a proposito della nuova sede degli archivi forlivesi: ha sposato il progetto che gli avevamo fatto avere per tramite del direttore generale che lo accompagnava durante la sua visita al Forlì per l’alluvione. In quella circostanza gli facemmo avere due paginette che proponevano il recupero e restauro della Ripa proprio nell’ottica di trasformarlo nella nuova sede per gli archivi; un’idea già avanzata in passato, ma poi accantonata per mancanza di fondi". L’idea, prosegue Turroni, fu affrontata in agosto al Ministero durante una riunione: "L’idea di utilizzare la Ripa venne scartata perché l’edificio, collocato in una zona definibile come ‘bassa’ avrebbe potuto essere in futuro sommersa dalle acque. In quella circostanza Sangiuliano lanciò l’idea di un concorso di progettazione per un nuovo edificio in un’area nuova. Siamo quindi particolarmente contenti per questo cambio di posizione, non vorremmo però – conclude Turroni – che questa fosse stata guidata dalla diversa valutazione del Ministero e del Comune per l’uso dei sotterranei, giudicati nuovamente luoghi ove possono essere messi libri e archivi".