Ripa, perché è importante un polo archivistico

Alla fine ci voleva il disastro alluvionale, con la rovina di buona parte del patrimonio archivistico comunale e di quello del seminario vescovile, perché a Forlì ci convincessimo dell’opportunità di creare un grande, unico polo della documentazione storica del nostro territorio, che configuri in un unico corpus tutte le fonti documentarie, relative alla storia, allo sviluppo di un ambito territoriale; poi, per il fatto che la creazione di un polo archivistico complessivo garantirebbe da quella corrente disparità di conservazione, oggi esistente tra archivi statali, comunali ed ecclesiastici.

Desiderosi di risorgere, plaudiamo al recupero del vecchio progetto di restauro dell’ex monastero in via della Ripa (nella foto, dall’alto). Se anche dal fango alluvionale può risorgere un’araba fenice, simbolo di resilienza, allora, benvenuto il tavolo romano di intenti tra il Ministero della cultura e il Comune.

Certo, si tratta di un sogno che per divenire realtà richiederà continuità di finanziamenti, utili a non dilazionare nel tempo il compimento dell’opera, poi particolari specifiche progettuali, infine la definizione del progetto culturale, comprensivo ed espressivo di ogni relazione tra patrimonio archivistico e quello artistico, architettonico, librario del territorio forlivese. Il neo progetto di un grande polo archivistico a Forlì è davvero splendido, per questo va sostenuto con accortezza e saggezza operativa, diversamente si rischia di rimanere agli annunci, alle passerelle con l’occhiolino strizzato alle prossime elezioni amministrative ed europee.

Un significativo, complessivo centro storico-documentario forlivese deve perseguire due obiettivi, uno intrinseco e uno estrinseco: il primo è quello schiettamente culturale di agevolare ogni possibile correlazione tra fonti archivistiche statali, comunali e di altra natura, contribuendo, così, ad una maggiore conoscenza storica, dunque a una più vasta cultura cittadina; il secondo è quello di contenere una relativa spesa pubblica d’eesercizio, promuovere una comune formazione del personale addetto, a prescindere dall’ente di appartenenza, e, soprattutto, una partecipazione più coinvolgente, sinergica del mondo archivistico alle iniziative culturali forlivesi.

Con queste considerazioni penso quanto il polo archivistico gioverebbe allo studio, alla valorizzazione del ‘900 forlivese, pure eliminando certo frazionismo operativo e certe pregiudiziali ideologiche, politiche, ora presenti, ad esempio, in taluna gestione, quasi monopolistica, della Resistenza e dell’antifascismo. Il polo culturale archivistico è, perché no, un’occasione preziosa di approfondimento, di libero confronto. Certo, dopo la vicenda di altri recuperi nella nostra provincia, solo annunciati e tuttora vergognosamente al palo, sono cauto in facili entusiasmi sulla realizzazione dell’auspicato e, ripeto, meraviglioso polo archivistico: per scaramanzia meglio incrociare le dita.

Franco D’Emilio,

storico locale