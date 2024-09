Ripa a Forlì, un altro sì: da Sangiuliano, prima di dimettersi, 12 milioni di euro

Forlì, 9 settembre 2024 – Saranno quasi 13 milioni di euro i fondi che il ministero della Cultura destinerà alla riqualificazione dell’ex Monastero della Ripa.

Non solo, dunque gli 800mila euro già previsti dal Demanio per la fase progettuale: il recupero di una porzione di centro storico diventa concreto grazie a ulteriori fondi. A confermarlo è Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’impegno dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano – prima di dimettersi a seguito dello scandalo legato all’influencer Maria Rosaria Boccia – in collaborazione con il sindaco Gian Luca Zattini e l’Agenzia del Demanio, questo storico complesso potrà finalmente rinascere.

“Un patrimonio di 23mila metri quadrati – ha dichiarato Buonguerrieri – nel cuore della città, dimenticato da decenni, che, grazie al governo Meloni, verrà interamente riqualificato, dando vita a un nuovo studentato da almeno 150 posti e un polo multimediale. Inoltre, sarà la sede degli archivi cittadini danneggiati dalle esondazioni dei fiumi lo scorso anno”. Nonostante le dimissioni di Sangiuliano, il recupero del complesso nel borgo di Schiavonia non subirà rallentamenti. Il nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli – che ha precedentemente guidato la Fondazione Maxxi, il museo dell’arte del XXI secolo di Roma – erediterà il progetto: “L’importante lavoro intrapreso da Sangiuliano proseguirà senza alcuna interruzione anche dal ministro Giuli – scrive in una nota Alice Buonguerrieri –, in linea con la volontà del Governo a favore della storia e della cultura di Forlì e dei forlivesi”. Anche il sindaco Zattini aveva dato rassicurazioni in tal senso.

La rigenerazione del Monastero della Ripa, un tempo distretto militare, aveva iniziato a prendere forma già nel luglio scorso, quando Sangiuliano visitò gli archivi comunali distrutti da acqua e fango, il cui contenuto è destinato ora nel complesso da recuperare. Una seconda visita, avvenuta a febbraio, ha portato alla firma dell’accordo per il restauro, in collaborazione con il sindaco Zattini e la direttrice del Demanio Alessandra del Verme.

Buonguerrieri ha voluto sottolineare la dedizione di Sangiuliano verso la città: “Fin dai primi giorni dopo l’alluvione, il ministro ha mostrato grande attenzione al recupero di questa importante struttura. E il Governo proseguirà sulla stessa strada”.