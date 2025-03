Riparte la stagione termale con la benedizione del vescovo

Con il mese di marzo a Castrocaro riparte la stagione termale. Da domani sarà possibile beneficiare nuovamente delle proprietà delle acque naturalmente ricche di minerali preziosi, fondamentali alleate nella prevenzione e nel trattamento di numerose patologie: da quelle respiratorie a quelle dermatologiche passando per le malattie reumatiche, vascolari e ginecologiche. Classificate dal Ministero della Salute come di Prima Categoria Super, le Terme di Castrocaro sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Lo stabilimento torna a operare a pieno regime andando ad affiancare l’attività del Poliambulatorio Avanzato, del Centro Diagnostico Avanzato Long Life Formula e della SPA Magiche Acque.

La nuova stagione parte con uno speciale abbrivio: mercoledì scorso il complesso ha ricevuto la visita del Vescovo mons. Livio Corazza, accompagnato dal parroco di Castrocaro don Urbano Tedaldi e dal luogotenente Stefano Borreca, presidente dell’A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche). "Ringrazio la proprietà e la direzione per la possibilità che mi è stata data di apprezzare la bella realtà delle Terme di Castrocaro – ha dichiarato monsignor Corazza –. Sono rimasto impressionato dalla presenza di tanti giovani dipendenti e dalle ulteriori prospettive di sviluppo per l’azienda. Tutto questo, oltre a un glorioso passato, fa ben sperare per il benessere e il futuro della cittadina termale". A fare gli onori di casa l’amministratore delegato di Long Life Formula Lucia Magnani. "Siamo stati onorati dalla venuta di Sua Eccellenza, che non si è risparmiato durante una visita pastorale che ha coinvolto tutti i servizi – le parole della manager –. Non limitandosi a ciò, ha espresso tanto entusiasmo, dedicando tempo e ascolto, e stringendo le mani ai nostri dipendenti, soprattutto ai giovani del territorio e a quelli delle numerose nazioni che compongono il nostro staff".