Ripartenza dopo il terremoto. Incontro a Roma per fare il punto

Una delegazione di amministratori dei Comuni colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023 in Romagna, accompagnati dalla deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, ha incontrato ieri a Roma il capo dipartimento di Casa Italia, Luigi Ferrara, per fare il punto sullo stato della ricostruzione post-terremoto.

Il capo del dipartimento Casa Italia coordina la struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri che opera nelle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo, connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi successivi agli interventi di protezione civile, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico. In pratica è la parte tecnica che ci occupa della ricostruzione, collaborando con il commissario straordinario.

Al tavolo erano presenti il sindaco di Rocca San Casciano Marco Valenti e in videocollegamento il sindaco di Tredozio Giovanni Ravagli (i due Comuni più colpiti dei sette interessati), insieme all’architetto Filomena Papa, della struttura nazionale per la gestione della ricostruzione.

"È stato un confronto molto utile – sottolinea Rosaria Tassinari al termine dell’incontro – perché ci è stato confermato che il decreto di ricostruzione, approvato a marzo come legge quadro, entrerà pienamente in vigore proprio con il nostro caso, che sarà il primo in Italia a beneficiarne. Questo significa che si potranno attivare concretamente i fondi previsti dal decreto".

In base alle rassicurazioni ricevute, già ai primi di novembre verrà dichiarato lo stato di ricostruzione, in anticipo rispetto alla conclusione dello stato di emergenza (previsto per il 3 novembre), e sarà quindi nominato un commissario straordinario per la gestione del post-sisma.

Sarà il senatore Guido Castelli, attuale commissario nei luoghi colpiti del Centro Italia nel 2016? Tassinari non lo conferma, perché la nomina spetta al Consiglio dei ministri. Ma l’interessato si è detto "disponibile per Tredozio" nell’intervista al Carlino del 18 settembre scorso.

Aggiunge la deputata Tassinari: "Le rassicurazioni ricevute sono anche un passaggio fondamentale per la continuità del Cas, il contributo di autonoma sistemazione, che continuerà ad essere erogato a tutte le persone che non possono ancora rientrare nelle proprie case. In prospettiva, se necessario, potrà essere trasformato in un contributo per disagio abitativo". La deputata azzurra rimarca l’importanza di questo percorso: "La situazione è monitorata e sotto controllo. Nei prossimi mesi scatteranno i meccanismi che segneranno il passaggio dall’emergenza alla ricostruzione, con la garanzia di risorse e strumenti adeguati. È un segnale concreto per dare certezze alle comunità colpite".