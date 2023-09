"Ripartiamo dopo tre mesi" Raketown Park, riaprono oggi i campi di beach tennis

A tre mesi dalla terribile alluvione che ha investito la città lo scorso maggio, oggi alle 17 riaprono le porte della Angels Beach School al Raketown Park (via Lunga 63) nel quartiere San Benedetto. La scuola e il ristorante sono stati sommersi dall’acqua che ha distrutto, inesorabilmente, tutto quello che trovava sul suo cammino: campi da padel e beach tennis, spogliatoi, attrezzature e il parco antistante.

"Fin da subito siamo stati colpiti da una immensa solidarietà, tanti giovani sono venuti a darci una mano – spiega Riccardo Angeli, istruttore e presidente della scuola con una punta di commozione –, un esercito di quasi 200 persone ogni giorno con pale e scope per buttare fuori il fango dalla struttura. Grazie a loro siamo riusciti a riaprire in poco tempo almeno i campi da padel. A fine mese organizzeremo un momento conviviale per ringraziare tutti i volontari".

Ancora evidenti i segni dell’acqua sui muri, ma ancora di più i resti del limo sul tendone di plastica e nei pavimenti che nonostante i numerosi lavaggi con l’idropulitrice continuano a persistere come una cicatrice indelebile. "Ora abbiamo ripristinato i campi da beach portando 448 tonnellate di sabbia in modo da poter accogliere di nuovo i nostri studenti e ripartire con i corsi – continua Angeli –. Abbiamo stimato circa 150mila euro di danni, l’unico piccolo ristoro che abbiamo visto è stato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, il resto lo stiamo mettendo di tasca nostra".

La struttura, di proprietà comunale, è in gestione a privati: "Speriamo che l’Amministrazione ci consenta di allungare la concessione in modo da poter ammortizzare i costi sostenuti, eravamo già stati duramente colpiti dalla pandemia". L’area verde, che prima era ben curata, oggi è ancora in via di sistemazione, ‘piastrelle’ di fango secco ormai diventato durissimo creano un paesaggio lunare. "I primi tempi non riuscivamo a pulire – sottolinea l’istruttore – perché le ruote del trattore restavano bloccate nel fango come fossero sabbie mobili. Adesso stiamo cercando di prevenire creando delle pendenze strategiche che aiutino l’acqua a fluire verso i tombini".

Raketown torna lentamente alla normalità riaprendo le attività della scuola di beach tennis che finora aveva trovato ‘rifugio’ nei campi di Vecchiazzano. Per conoscere meglio questo sport Raketown propone tre giornate di prove gratuite domani, lunedì 18 e giovedì 21 settembre, dalle 17 per gli under, e dalle 19 per gli amatori: "Manterremo invariati i prezzi rispetto allo scorso anno, non vogliamo gravare sulle famiglie", specifica Angeli.

Valentina Paiano