Ripartono i gruppi di cammino, grazie anche ai ’leader’ formati

È ripartito il progetto ‘Meldola Cammina’, iniziativa volta a favorire uno stile di vita salutare, contrastare la sedentarietà, la solitudine e l’isolamento sociale. Un’attività di successo che nel corso degli anni è riuscita a coinvolgere centinaia di cittadini di tutte le età. "Grazie alla collaborazione dei volontari – precisano gli organizzatori – che hanno preso parte al corso di formazione ‘Walking Leaders’ promosso dall’Ausl Romagna, è stato possibile ricreare un gruppo di cammino inteso non solo come attività motoria, ma anche come strumento utile a favorire la socializzazione e lo sviluppo di un senso di comunità". La partecipazione è libera e gratuita. È consigliato abbigliamento ad alta visibilità con gilet catarifrangente, una torcia, una bottiglia di acqua, calzature adatte al cammino ed è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada. Oggi ritrovo alle ore 20 in piazza Felice Orsini (lato presidio Polizia Locale). Informazioni: pagina Facebook ‘Meldola Cammina’. Durante il primo incontro in presenza sarà possibile iscriversi anche al gruppo Whatsapp.

o.b.