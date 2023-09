Ripartono le lezioni alla scuola di musica Rossini

Con la riapertura delle scuola riparte a Terra del Sole anche l’attività didattica della scuola di musica Rossini, istituto che conta oltre 100 studenti di ogni età provenienti da tutta la vallata, seguiti da un ventina di docenti qualificati. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi di chitarra, basso elettrico, flauto, tromba, trombone, sassofono, corno, pianoforte, batteria, fisarmonica, canto. Giovedì 5 ottobre prenderanno il via le lezioni dedicate ai più piccoli: propedeutica base per i bimbi dai 3 ai 5 anni, a cadenza settimanale dalle 16.45 alle 17.30. A seguire, fino alle 18.15 largo ai bambini dai 6 anni. Info: 0543.768445 oppure recarsi in segreteria (dal lunedì al venerdì ore 15-18). La scuola ha sede in via Baccarini 18,

in seno al Castello del Capitano.