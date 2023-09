Ripartono stasera le camminate nel quartiere

Il comitato di quartiere dei Romiti rilancia un’iniziativa nata otto anni fa, dal titolo ‘Romiticammina’: è rimasto un gruppo di trenta persone, provenienti anche da altre parti della città, che si ritrova per passeggiare e, così facendo, socializza. Si riparte con nuove escursioni urbane stasera alle 19.30: punto di partenza in via Sapinia all’angolo con via Consolare presso l’area verde ‘Balducci’. L’appuntamento sarà due volte a settimana, tutti i giovedì e i lunedì.