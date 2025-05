"Ripercussioni sui locali vicini"

Valter Valentini gestisce un negozio di frutta e verdura nei pressi del cantiere e ha notato un drastico calo della clientela da quando le operazioni hanno avuto inizio: "Il lavoro è crollato verticalmente, nel mio caso anche del 40%. Gli esercizi della zona stanno tutti soffrendo". Valter, 74 anni, è ormai prossimo alla pensione, ed è determinato, nonostante tutto, a svolgere il suo lavoro con passione fino all’ultimo giorno, come ha sempre fatto nei suoi 56 anni di attività: "A me piace servire le persone, anche solo per divertimento. Sono arrivato quasi alla fine e dopo tutto questo tempo è giusto riposarmi, ma continuerò a svolgere il mio mestiere col sorriso fino all’ultimo giorno, anche in questo periodo di difficoltà".