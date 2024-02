Ripulire i fossi dai rifiuti passeggiando: domani una ’eco-camminata’

Sposare il piacere di fare sport in compagnia al nobile scopo di ripulire il territorio da immondizia e rifiuti abbandonati. E’ l’obiettivo della camminata ecologica in programma domani a Terra del Sole. La ‘plastic free world - ripuliamo i fossi camminando’, questo il nome dell’iniziativa, è aperta a tutti. Il ritrovo dei partecipanti è fissato domani per le ore 9 in piazza d’Armi. Alle 9.30 la partenza della passeggiata, con i presenti suddivisi in tre squadre a copertura di tre distinte zone del territorio comunale. Il rientro è previsto intorno alle 12, all’arrivo i volontari troveranno ad attenderli un aperistoro. L’iniziativa è promossa a braccetto dalla ‘Magica tribù Walking on the hills’ di Valentina Ghetti e dall’associazione sportiva dilettantistica terrasolana ‘Corri Forrest’, da sempre coinvolta in attività benefiche e solidali, a partire dall’organizzazione della Fuga Forrest, corsa non competitiva finalizzata alla raccolta fondi per i più fragili. I ragazzi guidati dal presidente Luigi Illari si ritroveranno poi il 1° marzo alla cena sociale in programma alle 20 (prenotazioni entro il 20 febbraio) al ristorante 3 corti mentre una settimana più tardi, venerdì 8 marzo, daranno vita a una camminata ‘in rosa’ in occasione della festa della donna.