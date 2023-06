Ripulite le arcate del ponte Asportati tronchi e detriti

L’intervento è stato definito "delicato e complesso" dai vigili del fuoco di Forlì, che hanno sgomberato sotto il ponte di Porta Schiavonia, intasato da quintali di detriti vari, soprattutto tronchi e rami d’alberi, trascinati sul punto dalla furia dell’alluvione del 16 e 17 maggio, con la devastante esondazione del fiume Montone a seguito di 36 ore di pioggia torrenziale quasi ininterrotte.

In azione sono entrate le squadre Saf, speleo alpino fliviali della sede centrale dei vigili del fuoco di Forlì. L’intervento è stato particolarmente delicato anche perché i vari detriti erano rimasti avvinghiati ad alcuni collettori del gas situati sotto le arcate del ponte.

I vigili del fuoco hanno effettuato prima una ricognizione coi droni, per poi calarsi ed addentrarsi sotto il ponte grazie all’utilizzo di corde e "tecniche di derivazione speleologica". I pompieri hanno utilizzato in questa operazione anche motoseghe elettriche e paranchi per poter liberare i detriti incastrati, mettendo così in sicurezza l’area interessata, scongiurando danneggiamento alla conduttura. I forlivesi sperano che questo intervento sia il primo passo verso la riapertura del ponte.