"Riqualificazione del territorio e aiuti ai giovani"

Diego Lensi, dopo cinque anni tra i banchi dell’opposizione, ci riprova con la sua squadra. Perché?

"Per realizzare le promesse che crediamo prioritarie per la cittadinanza: riqualificazione del territorio cercando di incentivare l’inserimento dei giovani nelle aziende agricole abbandonate e mantenere i pochi ancora presenti sviluppando un turismo agricolo. Per riuscirci occorre che tutto il territorio sia coperto da internet e ci sia la mappatura completa su Google, essenziale soprattutto in caso di emergenze. Ripristinare strade e territorio colpiti dall’alluvione e programmare una manutenzione periodica dei fossi. Sviluppare attività sportive per i giovani, vista la presenza di ben 2 campi sportivi, e realizzare una piscina. Ma il nostro programma prevede altri obiettivi".

Quali?

"Incentivazione di un percorso turistico-storico riqualificando tutti i siti, compresa la Rocca di Giaggiolo, magari riattivando il progetto Fai, interrotto anni fa per motivi ignoti. Inoltre bisogna realizzare bagni pubblici a Civitella e Cusercoli. Attivare il pre-scuola e il dopo scuola, indispensabili per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori. Aiuti agli anziani con servizio di trasporto per esami medici e spesa (già in parte ben svolto dall’Auser). Sviluppare le Comunità Energetiche utilizzando i capannoni agricoli, così da produrre energia elettrica diminuendo i costi per la collettività. Individuare luoghi lungo i fiumi per realizzare bacini di contenimento volti a evitare i danni delle alluvioni ed essere poi utilizzati per produzione elettrica e irrigazione".

Quali sono le critiche che rivolgete all’amministrazione uscente?

"Noi, come opposizione, abbiamo condiviso le poche nuove idee che hanno proposto, mentre loro non hanno mai preso in considerazione le nostre idee".

Perché non siete riusciti a trovare un’alleanza con la lista Bergamaschi?

"Noi abbiamo le nostre idee da portare avanti, mentre loro ci hanno interpellato solo all’ultimo momento quando avevamo già la lista pronta. Ci chiedevano di non presentarci, proposta inaccettabile".

Sarebbe disponibile ad un confronto diretto con gli altri due candidati?

"Si".