Riqualificazione di via Giovannetti, in arrivo fondi dalla Regione

Grazie alle risorse assegnate all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese dal Fondo Regionale della Montagna e dal Fondo Sviluppo Montagne Italiane per gli anni 2023 e 2024, il Comune di Santa Sofia avrà a disposizione oltre 131mila euro per dare corpo all’intervento di risanamento e ripristino del secondo tratto della via Giovannetti con l’innesto sulla Sp4 Bidentina, insieme ai marciapiedi degradati del centro storico che necessitano di urgenti manutenzioni.

"La finalità – chiarisce il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini – è dare seguito al primo tratto di strada in modo da completare tutta la viabilità e sicurezza stradale della stessa. Siamo nel Levante di Santa Sofia in pieno centro storico e la strada costeggia l’alveo destro del fiume Bidente e l’arteria serve il macello comunale e la vasta area agricola di Meleto-San Giacomo. Considerate le prescrizioni e le tempistiche strette per realizzare il progetto e ottemperare alle prescrizioni, abbiamo affidato al geometra Andrea Locatelli l’attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, al fine di concludere i lavori entro il 2024".

Il progetto di riqualificazione riguarderà anche parte della viabilità comunale attraverso il ripristino e la messa a norma della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, relative pertinenze e delle barriere di protezione e segnaletica, oltre all’asfaltatura della strada comunale Berleta-Biserno e dei marciapiedi di Isola-Tre Fonti. "Come promesso in campagna elettorale – conclude Zanchini – rispondiamo alle sollecitazioni dei cittadini sulla necessità impellente di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici".

