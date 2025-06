Riqualificazione, stasera incontro sugli interventi finanziati dal Pnrr

Questa sera alle 20,30 il Comune di Modigliana ha convocato un’assemblea pubblica nella sala Bernabei, in piazza Matteotti 5, per presentare tre progetti di ripristino e riqualificazione del centro storico. Gli interventi coinvolgeranno il parcheggio collocato nell’area verde del piazzale Berlinguer; la riqualificazione delle piazze Mazzini e don Minzoni, e del ponte della Tribuna; e la riqualificazione del lungo fiume Tramazzo, in particolar modo nel tratto ‘Portacce - Ponte dell’ospedale’, che fu distrutto dalle piene che hanno interessato l’intera zona nel settembre del 2024. L’incontro sarà inoltre l’occasione per il Comune di Modigliana di aggiornare la cittadinanza sugli interventi già avviati per il ripristino del territorio (nella foto il fiume Tramazzo dopo la piena).

Interverranno a tal proposito gli architetti Luca Landi e Matteo Cavina, oltre ai responsabili di Acqua Ingegneria srl, società incaricata della redazione dei progetti.

Gli interventi, che interesseranno l’intero territorio comunale, e in particolare il centro storico, per i prossimi mesi, rendendolo un vero e proprio cantiere, sono stati avviati grazie all’indizione da parte del Comune delle Conferenze dei servizi, che hanno approvato i progetti, finanziati con i fondi Pnrr e inseriti nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro indetto dal Comune.

Giancarlo Aulizio