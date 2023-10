Riqualificazione urbana. Conscoop in prima linea

Oltre 300mila metri quadri di superficie destinati ad ospitare spazi verdi che circonderanno due gasometri, veri monumenti di archeologia industriale, simbolo dell’area ’Bovisa Goccia Villa Pizzone’ nel Milanese. Questi saranno recuperati e destinati a ospitare un polo per l’innovazione, dove troveranno casa laboratori, start up e uno spazio dedicato al benessere e allo sport, aperto anche alla città. Ad aggiudicarsi l’intervento di rigenerazione urbana sostenibile del nuovo Polo dell’Innovazione del Politecnico di Milano sono stati il consorzio Conscoop di Forlì e il consorzio Integra di Bologna che affideranno i lavori alle cooperative Formula Servizi e a Cmsa di Montecatini. Il progetto è stato recentemente presentato alla presenza del Ministro nell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, della rettrice del Politecnico Raffaella Sciuto, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’architetto e senatore a vita Renzo Piano.

"Questo progetto ci onora e si inserisce nel solco dell’impegno costante del nostro Consorzio fatto di persone e di imprese cooperative che sull’innovazione e sulla sostenibilità basano il loro coerente e quotidiano sviluppo – dichiarano Monica Fantini presidente del Conscoop e Massimo Batani direttore generale – Essere capogruppo di un’opera a cura di uno dei più grandi architetti al mondo rappresenta per noi sia un altro importante risultato raggiunto sia una responsabilità alla qualificazione continua".

"I grandi progetti – dichiarano Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti, presidente e direttore generale di Formula Servizi – sono fatti di persone, e noi cooperatori e cooperatrici lo sappiamo, per questo il team dei professionisti messi in campo esprimono grande competenza e motivazione nella condivisione di esperienze sfidanti come questa".

Il Conscoop e Formula Servizi, già premiate a COP 26 per la costruzione della Scuola energeticamente più sostenibile al mondo, si accingono, quindi, insieme al Consorzio Integra e a Cmsa, a costruire un’infrastruttura all’avanguardia che punta all’indipendenza energetica e all’azzeramento delle emissioni di CO2.