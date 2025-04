Risate assicurate con Vasumi ’Cialtronight’: giù il sipario

Stasera alle 21.15 il Naima Club ospita l’ultimo appuntamento con Cialtronight. Conduce Andrea Vasumi, che guiderà il pubblico attraverso una serie di momenti esilaranti, nel suo format unico, interattivo e ricco di sorprese. Cialtronight non è un semplice spettacolo di cabaret, ma un’esperienza che unisce umorismo, improvvisazione e ospiti inaspettati. L’energia dei comici sul palco e la loro capacità di coinvolgere il pubblico fanno di questa serata un appuntamento imperdibile per gli amanti della risata. La serata vedrà come sempre le performance speciali del New Dance Studio, un tocco di freschezza con musica e danza che aggiungeranno originalità all’evento.

Biglietti: 20 euro intero, ridotto a 18 euro per under 16, studenti universitari e over 65. I biglietti possono essere acquistati online su WebTic, visitando il sito www.teatrodelleforchette.it. Info: 339.7097952, 347.9458012, 0543.1713530, o via mail: info@teatrodelleforchette.it.