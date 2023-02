Risate con Vasumi in parrocchia

Ancora teatro comico al teatro Maria Graffiedi della Parrocchia di San Nicolò a Vecchiazzano (FC). Dopo gli spettacoli sold out di Paolo Migone e di Sergio Sgrilli, l’ultimo appuntamento della stagione vedrà sul palco, questa sera, il forlivese Andrea Vasumi, beniamino della comicità nostrana, nonché direttore artistico della rassegna, reduce dai successi del Cialtronight e di Osteria Giacobazzi, che farà divertire gli spettatori con monologhi e considerazioni di repertorio ma anche con alcuni nuovi testi.

In tutti c’è la voglia di ridere, dopo il triste periodo della pandemia, come hanno dimostrato i predenti spettacoli comici. E Vasumi ha in mano le carte vincenti per offrire tanto divertimento. Biglietto: 18 euro. Come per i precedenti eventi, il ricavato degli spettacoli, andrà a sostegno delle attività della parrocchia di San Nicolò a Vecchiazzano. Info e prenotazioni: 332.13010497 (anche su WhatsApp).