Risate garantite con Ridar da murì

Questa sera alle 21, alla sala parrocchiale di San Martino in Villafranca, via Lughese 135 a Forlì, la Cumpagnì dla Zercia metterà in scena la commedia dialettale ’Ridar da murì, di Paolo Maltoni. Il testo offre la possibilità di mantenere dei rapporti credibili con l’attualità, aspetto non sempre facile per il settore teatrale-dialettale. La storia scritta dall’autore ha alla base il tema dell’attrattiva che il denaro, tanto più se accompagnato dal miraggio di un facile arricchimento, esercita sulle persone. La commedia si basa sull’alternarsi di rapporti e vicende a sostegno di improbabili operazioni escogitate al perseguimento di una ricchezza che per i protagonisti appare a portata di mano. Ma sono i dettagli non calcolati, come spesso accade, a far fallire operazioni ritenute geniali. Nell’occasione verrà ricordato Paolo Maltoni, scomparso lo scorso mese di luglio. Ingresso 7 euro. Info: 3487443860.