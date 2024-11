Risate in dialetto a San Martino in Villafranca

È stata presentata, nella sala parrocchiale ‘Stefano Garavini’ di San Martino in Villafranca l’ottava rassegna di teatro dialettale ‘Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet’ (Quattro risate con il nostro dialetto). Otto gli appuntamenti a cadenza quindicinale, tranne nel periodo natalizio. A proporre gli spettacoli saranno: Gruppo teatrale La Compagine di Gianni e Paolo Parmiani (8/11); Compagnia del Borgo di Faenza (22/11); I mei dla Parocia di Cesena (6/12); Filodrammatica Hermanons di Lugo (20/12); Compagnia ‘Bruno Lanzarini’ di Bologna (10/1/2025); La Mulnela di Santarcangelo di Romagna (24/1); Cumpagnì dla Zercia di Forlì (7/2), Amici del Teatro di Cassanigo (21/2).

Le commedie che saranno rappresentate saranno rispettivamente: ‘Bene, bravi... bis (Il ritorno)’; ‘S’a so amalê, al so pu me!’; ‘Tota colpa dla miseria’; ‘Mai vèst e mai cnosou’; ‘I surd par prém... al rest par secánnd’; ‘La mi moj? Una sènta!’; ‘... E sèra che canzël!!’; ‘Che sgnurón... a d’che sgrazié, dmì zèj Jusafì’.

All’incontro, promosso dalla Pro loco San Martén, coordinato da Gabriele Zelli e allietato dal Trio Iftode, è stato stabilito che, come nelle precedenti edizioni, ogni sera il pubblico potrà votare attore o attrice che ritenga migliore. Poi un’apposita giuria assegnerà il premio ‘Stefano Garavini’ al miglior spettacolo. Le premiazioni si terranno venerdì 7 marzo. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21; è possibile la prenotazione telefonando al 348.7443860 (Gilberto Laghi), oppure inviando una mail a printservicefc@yahoo.com.

Durante la presentazione Patrizia Carpi e Andrea Ferrini, rispettivamente presidente e vice presidente della Pro loco San Martèn, hanno ricordato con commozione Massimo Santarelli, il socio e consigliere del sodalizio recentemente scomparso. Mentre nel merito della rassegna Massimiliano Falerni, presidente regionale dell’Unione nazionale Pro loco italiane (Unpli), ha sottolineato: "Gran parte delle Pro loco sono molto impegnate nella riscoperta e valorizzazione degli idiomi tanto che l’Unpli promuove il 17 gennaio di ogni anno la ‘Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali’".

Patrizia Carpi ha aggiunto: "La Pro loco San Martèn si è caratterizzata per l’organizzazione di Pesche in festa, la manifestazione dedicata a uno dei frutti più coltivati in Romagna. Ora, con questa rassegna teatrale intende continuare il suo impegno anche in campo culturale dando spazio ai sodalizi che ancora ritengono importante recitare in vernacolo, proponendo spettacoli divertenti e allo stesso tempo capaci di fare riflettere sulla vita di tutti i giorni. Grazie al riscontro di pubblico delle passate edizioni, oltre ogni aspettativa, intendiamo proseguire con questa iniziativa in futuro’.

r. r.