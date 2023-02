Rischio alluvioni Dibattito con Comune e Consorzio di bonifica

Oggi all’ex istituto agrario di Villafranca, in via XIII novembre 88, alle 20.30, si svolgerà un incontro aperto al pubblico organizzato dal Comune di Forlì in collaborazione con il Consorzio di bonifica della Romagna e il Comitato di quartiere, per affrontare il tema del rischio alluvionale.

Saranno presenti alla serata, in qualità di relatori, l’assessore alle politiche ambientali del Comune di Forlì, Giuseppe Petetta, l’assessore al decentramento, Andrea Cintorino, il presidente del consorzio di bonifica della Romagna, Stefano Francia, e la presidente del comitato di quartiere, Patrizia Carpi.

"Le drammatiche alluvioni del 2015 e del 2019 che hanno investito gran parte della frazione abitata di Villafranca deve fungere da monito per il futuro", osserva Petetta. Per l’assessore Cintorino "questi sono momenti importanti per la comunità. Occasioni che incentiviamo a tutti i livelli perché rappresentano il punto di incontro tra le esigenze dei cittadini e la capacità di azione delle istituzioni locali".