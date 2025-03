"Riscoprire gli angoli nascosti"

Stefano Vailetta vive nel vicino corso Diaz, e passeggia spesso in zona. "L’Abbey pub, anche nell’area esterna al locale, è meta di tanti giovani, in particolar modo studenti fuorisede, che vanno a trascorrere le serate in compagnia, e l’iniziativa dei ’Mercoledì del cuore’, contribuiscono sicuramente ad animare ulteriormente anche le vie limitrofe. Sarebbe utile e interessante, come succedeva fino qualche tempo fa, allestire un palco dove far svolgere incontri, spettacoli, mostre ed eventi di qualsiasi tipo, e portare le persone, forlivesi e turisti, a vivere maggiormente e con più assiduità un angolo di Forlì storici e suggestivo, che merita davvero di essere valorizzato".