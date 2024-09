Riscoprire la scrittura su carta: al via il progetto del Rotary Club

Il valore imprescindibile di carta e penna nei processi di apprendimento: è questo il titolo di un progetto che coinvolgerà vari soggetti, fra cui la scuola per l’infanzia ‘San Giovanni Bosco’, gli istituti comprensivi numero 4 (Annalena Tonelli) e 7 (Carmen Silvestroni), e il Liceo classico Morgagni. L’intervento prevede la realizzazione di laboratori di lettura e scrittura creativa su carta. Si tratta, quindi, di un percorso che tende a valorizzare la scrittura, la lettura, anche l’uso della propria calligrafia, in un tempo in cui le nuove tecnologie, compresi gli smartphone, hanno cambiato abitudini e approcci, pure di apprendimento e di conoscenza, compresi quelli di lettura e scrittura.

Il progetto, messo in campo dal Rotary Club Forlì all’avvio dell’anno scolastico e riconosciuto come District Grant, è stato presentato nei giorni scorsi durante un appuntamento conviviale del sodalizio presso il Circolo Aurora, a palazzo Albicini, dove erano presenti anche i responsabili scolastici degli istituti interessati e del settore cultura del Comune di Forlì. "I dirigenti dei diversi istituti – ha affermato Giuseppe De Marinis, presidente del Rotary Club Forlì – hanno sottolineato l’importanza, nell’era della digitalizzazione, di guardare al futuro senza nostalgia, recuperando al contempo competenze essenziali per riuscire a dominare i supporti tecnologici anziché esserne dominati". De Marinis, inoltre, ha sottolineato che anche l’Amministrazione comunale offre il proprio sostegno al progetto, con la partecipazione alla presentazione del dirigente del servizio Cultura e Legalità Stefano Benetti.

Il nuovo service rotariano forlivese si inserisce pure in un’azione estesa su più Comuni e Province promossa dal Distretto rotariano 2072 di appartenenza, e come District Grant risponde all’area di intervento ‘Alfabetizzazione e educazione di base’. De Marinis, inoltre, ha spiegato che il progetto si svolgerà in varie fasi e che "oltre a coinvolgere esperti noti sia a livello nazionale che locale sul tema della lettura e della scrittura, si caratterizzerà per l’impegno attivo dei soci, del Gruppo consorti e dei ragazzi del Rotaract a favore degli alunni".

Alessandro Rondoni