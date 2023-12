Risiko biblioteche, passi avanti. La Regione sostiene il progetto

Sono in tutto 208 i progetti ammessi a contributo nell’ambito del nuovo ‘Piano bibliotecario della Regione Emilia-Romagna’ e tra questi c’è anche quello presentato dal Comune di Forlì: la Regione ha riconosciuto un contributo di 40 mila euro per il nuovo allestimento della sezione moderna e ragazzi della biblioteca civica Saffi presso palazzo Romagnoli.

Il piano rientra nel complesso risiko che prevede diversi traslochi: mentre entrano nel vivo i lavori al palazzo del Merenda, i volumi della biblioteca Saffi verrebbero trasferiti, appunto, a palazzo Romagnoli (una parte in esubero, invece, troverebbe collocamento in alcuni ambienti dell’ex Santarelli, dove sarà trasferita momentaneamente anche la biblioteca universitaria di via Laziosi), mentre si prevede di spostare i quadri della collezione Verzocchi in piazza Saffi, a palazzo Albertini, nell’ottica di favorirne la fruizione da parte di forlivesi e turisti.

La cifra stanziata dalla Regione non è in sé decisiva, ma "al di là dell’importo – come precisa il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli – questo provvedimento rappresenta un vero e proprio punto di svolta nel piano di riorganizzazione degli spazi museali portato avanti dalla giunta Zattini. In pratica, con questo contributo la Regione benedice il ‘pacchetto cultura’ dell’assessore Valerio Melandri, erogando risorse importanti per dare concreta attuazione alla rimodulazione degli spazi e delle destinazioni che interesserà palazzo del Merenda, palazzo Romagnoli, palazzo Albertini e i Musei San Domenico. Un gesto significativo, che fuga ogni dubbio rispetto al sostegno e alla condivisione con la regione Emilia-Romagna di questo straordinario percorso culturale, che vede il suo incipit proprio nella riqualificazione del palazzo del Merenda". Pompignoli lancia poi una stoccata ai detrattori di questa importante manovra che coinvolge l’intera rete culturale della città: "Quella messa in campo dall’assessore Melandri è una rivoluzione dei servizi e degli spazi bibliotecari e culturali forlivesi che non ha eguali, frutto di scelte politiche ben precise, che Regione e Soprintendenza hanno saputo riconoscere, apprezzare e sostenere. Chi non è d’accordo se ne faccia una ragione, perché la strada intrapresa dal Comune è quella giusta".

Soddisfatto l’assessore alla cultura Melandri: "Per noi questo contributo ha un doppio valore – commenta –. Da un lato ci gratifica del lavoro svolto in questi mesi, rendendo il giusto merito ai servizi del nostro Comune che hanno saputo sbloccare una situazione in stallo da decenni, andando a intercettare risorse importanti anche dal Pnrr; dall’altro rappresenta la conferma effettiva di un sostegno e di una fiducia che la Regione Emilia-Romagna ci ha più volte accordato nel corso di questi mesi, riconoscendo il valore e la strategicità della riorganizzazione museale avviata da questa amministrazione".

Mentre Forlì esulta, Cesena si è vista notificare dalla Regione, nell’ambito del medesimo bando, la revoca del contributo di 24 mila euro per il progetto ‘Biblioteca Malatestiana – Quarto Lotto. Allestimento nuova sala consultazione manoscritti e rari’, essendo venuta meno la disponibilità dell’immobile e non essendocene altri adatti al medesimo scopo. "Ci spiace per Cesena – concludono Melandri e Pompignoli – quello che è certo è che il Comune di Forlì sta portando avanti un percorso complicato, reso ancor più difficile da errori commessi in passato, con l’unico obiettivo di valorizzare e rendere più fruibile un patrimonio culturale dal valore ineguagliabile: un percorso che la Regione, con queste risorse, si appresta a sostenere".

Sofia Nardi