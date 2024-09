’Risonanze’: cinema e libri nel chiostro

Parte oggi a Pianetto di Galeata ‘Risonanze’ la rassegna organizzata da Living Romagna, Archimedia, San Zeno Cooperativa di Comunità in collaborazione del Comune di Galeata e il Museo Civico Don Mambrini. Per tre martedì (10, 17 settembre e 1° ottobre) la suggestiva cornice del chiostro accoglierà una serie di eventi accompagnati da un ricco buffet, cocktail e birre artigianali. Oggi alle 21 proiezione del docufilm ‘Anime nel fango’ di Ettore Zito, adattamento del libro scritto da Luca Giacomoni che racconta le storie di 26 protagonisti dell’alluvione che ha sconvolto la Romagna scorso anno. ’Anime nel fango’ continua a farsi conoscere dopo riconoscimenti in numerosi Festival, anche a livello internazionale.

Il 17 settembre alle 20.30 si parlerà di storia in chiave comica con Renato Minutolo, autore televisivo e comico, noto per la sua parodia di Alberto Barbero. Nel libro ’Con la violenza si risolve tutto’ (De Agostini), attraverso la sua scrittura ironica, caustica e sagace, Minutolo propone un articolato excursus storico dentro alcuni fatti salienti dell’antichità che hanno cambiato le sorti di un popolo, di una nazione, del mondo intero.

Infine il 1° ottobre alle 20,30 si torna a parlare di libri a tema gastronomico con Alberto Grandi e Daniele Soffiati, autori del podcast ‘Doi, denominazione di origine inventata’. Gli autori presenteranno il libro ‘La cucina italiana non esiste’ (Mondadori), viaggio nella storia degli alimenti e dei piatti tipici, per dimostrare che gli italiani sono ottimi cuochi proprio perché non sono mai stati vincolati da una tradizione di fatto inesistente, bensì sempre aperti alla cucina e agli ingredienti degli altri paesi del mondo. Modera Corrado Ravaioli. Tutti gli aperitivi cominciano alle 19. Pacchetto cocktail, birra o bibita e buffet a 10 euro a consumazione. Ingresso libero. In caso di maltempo gli incontri saranno all’interno della sala conferenze del Museo.

o.b.