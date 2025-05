Esprimono grande soddisfazione per l’approvazione del decreto legge sulla ricostruzione post alluvione le deputate Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia e Rosaria Tassinari di Forza Italia.

"È l’ennesima prova di ascolto e attenzione concreta verso i nostri territori colpiti dall’alluvione – afferma la presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni –. Una risposta forte e strutturata che rafforza la governance della ricostruzione, estende gli strumenti di intervento e dà seguito alle esigenze che da tempo portavamo avanti a nome delle nostre comunità".

L’esponente di FdI sottolinea l’importanza dell’introduzione della compensazione fiscale per le imprese, che permette alle medie e grandi imprese di ottenere i ristori spettanti. "Questa disposizione – dichiara Buonguerrieri – permetterà di risarcire i danni subiti detraendo le somme direttamente da quanto dovuto per le contribuzioni previste: una misura semplice, efficace, concreta".

Fra le misure richieste anche la semplificazione delle procedure e un programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, "con una dotazione di un miliardo di euro e l’estensione delle misure di sostegno anche agli imprenditori agricoli".

La coordinatrice regionale degli azzurri, Rosaria Tassinari, saluta poi con grande favore la proroga dello stato di emergenza fino al 31 maggio 2026 e l’estensione delle competenze del Commissario straordinario anche sugli eventi alluvionali verificatisi nei mesi successivi al 2023. "È molto importante che siano stati inclusi anche quei territori recentemente colpiti da nuove emergenze – rimarca l’esponente di Forza Italia –, garantendo così un’azione omogenea e tempestiva".

Inoltre Tassinari ricorda come sia fondamentale il rafforzamento del ruolo dei presidenti di Regione in qualità di sub-commissari. "È significativo che un provvedimento così importante e concreto arrivi proprio nei giorni in cui si celebra la Giornata dei Lavoratori – conclude la coordinatrice regionale di FI –: un messaggio forte di attenzione alle esigenze di chi lavora, produce e costruisce il futuro dei nostri territori".

Matteo Bondi