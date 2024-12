Rissa al circolo ’Asioli’, cinque i protagonisti

Sono al momento cinque (inclusa la vittima del pestaggio), le persone protagoniste della rissa andata in scena sabato sera al circolo ’Asioli’, in corso Garibaldi. Sull’episodio stanno indagando gli agenti delle Volanti, intervenuti, dopo la telefonata di uno dei presenti, alle 23.30. Tra i punti da chiarire c’è il motivo che ha originato il diverbio tra i ragazzi: di certo c’è che uno di loro, minorenne, è finito a terra per poi essere colpito ripetutamente dai calci di altre quattro persone; la vittima è stata portata sabato all’ospedale ’Morgagni-Pierantoni’; le dimissioni sono state accompagnate da una prognosi di 10 giorni. Altro elemento da appurare è l’età dei protagonisti: per questo la competenza allo stato attuale dei fatti ’balla’ tra la procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori a Bologna e quella di Forlì. Il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di reato di rissa aggravata. Sarebbero stati un’ottantina, tra ragazzi e ragazze, i partecipanti alla festa privata (a pagamento) organizzata al circolo ’Asioli’ e pubblicizzata nei giorni scorsi sui canali social dagli organizzatori. A raccontare agli agenti quanto accaduto è stato uno dei presenti. All’interno del circolo non risultano esserci telecamere.