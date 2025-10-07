Rissa sul bus tra immigrati e poi la fuga. La sindaca: “Più controlli”

Galeata (Forlì), 7 ottobre 2025 – Un’aggressione, forse. O una rissa. La sostanza non muta. La lite, furibonda, è un fatto: la scintilla s’accende su un bus, quello della famigerata linea 132 di Start Romagna, quella della Bidentina, già nota per le tensioni tra passeggeri (spesso giovanissimi). Stavolta la cronaca dice che la baruffa s’innesca tra un senegalese e tre marocchini. Sul bus, alla fermata di Galeata, sabato scorso, verso le 20.30.

I carabinieri stanno ancora mettendo assieme i pezzi. Tra il senegalese e i marocchini volano calci e pugni. Qualcuno avrebbe visto un paio di coltelli. A placare gli animi ed allontanare i contendenti intervengono alcuni galeatesi. Sono loro ad allertare i militari. Ma nel frattempo gli sfidanti evaporano dal palscenico della lotta. Fuggono non appena capiscono che arrivano i carabinieri. Due di loro – stando a fonti investigative – si sarebbero fatti medicare all’ospedale di Vecchiazzano. Secondo altre informazioni, i quattro sono già stati tutti identificati. Non abitano a Galeata. Dovrebbero risiedere a Santa Sofia. Ora rischiano tutti la denuncia.

“L’episodio è grave – scrive Francesca Pondini, sindaca di Galeata, in un post su Facebook –. Ho scritto al prefetto, chiedendo di rafforzare i controlli e se possibile potenziare gli organici nelle caserme; ora c’è solo una pattuglia per un’area che va da Forlimpopoli a Santa Sofia: inaccettabile. E in più nel nostro territorio è sempre più diffuso il fenomeno dello spaccio di droga, che rischia di alimentare tensioni sociali. La sicurezza va tutelata”.