Rissa davanti a scuola, spuntano i coltelli. Tre studenti feriti, c’è anche una ragazza

Tre studenti feriti a coltellate davanti a una scuola: è successo ieri in pieno centro a Forlì, di fronte all’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’, dove la violenza è esplosa tra i ragazzi che attendevano l’apertura dei cancelli. A un certo punto – pare per futili motivi – è spuntato un coltello. I ragazzi coinvolti sono tre: tutti minorenni, 17 anni circa, con "ferite d’arma da taglio", stando a quanto riferisce la Questura di Forlì. Tra i feriti anche la fidanzatina di uno di questi, tagliatasi benché in maniera lieve nel tentativo di frapporsi tra i due contendenti.

Lo scenario, nonostante i numerosi giovanissimi testimoni, complice il caos di quei momenti, sembra piuttosto confuso. Dopo alcune ore è stato ritrovato il coltello, buttato in un tombino a poca distanza. Si chiarirà meglio la situazione con le telecamere, visto che la colluttazione è avvenuta a pochi passi dal comando provinciale della Guardia di Finanza. I tre ragazzi sono già stati dimessi e saranno sentiti nelle prossime ore (nessuno di loro risulta indagato). Uno di questi era finito in ospedale a Cesena, a causa della ferita più preoccupante, quella che perdeva più sangue: a una gamba, non lontano dall’arteria femorale. Bocche cucite a scuola: la preside non ha voluto commentare.

Marco Bilancioni