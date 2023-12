Rissa tra stranieri, il questore chiude un bar per 10 giorni

Il questore di Forlì ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni del bar Kiss Maya di corso Garibaldi. L’esercizio – secondo quanto rende nota la polizia – la sera dell’8 dicembre sarebbe stato teatro "di una violenta lite tra alcuni avventori, culminata con il trasporto al pronto soccorso di uno di loro, per contusioni e fratture al volto ed una prognosi di 30 giorni".

I protagonisti della lite, tre persone di origine straniera, "con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio contro la persona e in materia di stupefacenti" , fa sapere la questura avrebbero allestito "il loro estemporaneo ring prima all’interno del bar, poi, per concludere poi la contesa, appena all’esterno".

L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie a un passante, che ha allertato le linee di emergenza. "Il provvedimento – sottolinea la questura – ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini".