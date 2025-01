Rissa tra turisti a Madonna di Campiglio: ferito alla testa un forlivese

Forlì, 16 gennaio 2025 – È scoppiata una rissa tra turisti ieri sera (mercoledì 15) a Madonna di Campiglio in Trentino. Pare si tratti di quattro ragazzi in villeggiatura, uno dei quali (residente a Forlì) è rimasto ferito alla testa da un colpo di bottiglia o di bicchiere.

Il ferito non sarebbe grave, ma gli altri tre rissosi si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e sono attualmente ricercati.

Il giovane contuso è stato portato subito all'ospedale di Tione per gli accertamenti del caso ed è sempre rimasto cosciente. Gli accertamenti su quanto accaduto sono in carico ai carabinieri della Compagnia di Riva del Garda.