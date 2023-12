Rissa violenta a Forlì, chiuso bar per 10 giorni

Forlì, 14 dicembre 2023 – Chiuso per 10 giorni un bar di Corso Garibaldi a Forlì. Il locale – già sottoposto di recente a controlli da parte della Polizia, che avevano evidenziato la frequentazione di persone con precedenti penali e di polizia - la sera dell’8 dicembre scorso è stato teatro di una violenta rissa tra due clienti del bar, culminata con il trasporto al pronto soccorso di uno di loro, per contusioni e fratture al volto ed una prognosi di 30 giorni. A seguito di quella violenta lite, il questore di Forlì Claudio Mastromattei ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni. E con la prospettiva che, in futuro, il mancato adeguamento della gestione dell'esercizio a criteri di rigore gestionale e legalità possa portare alla definitiva revoca della licenza.

I protagonisti della lite tre persone di origine straniera, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, e nell'occasione in stato di ebbrezza.

Nonostante la gravità di quanto accaduto e la durata considerevole della rissa, l'intervento delle forze dell'ordine è stato possibile solo grazie al senso civico di un passante che ha allertato le linee di emergenza mentre nessuna chiamata di soccorso era stata fatta dal personale del bar.