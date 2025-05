Risse davanti a scuola: "Situazione monitorata"

"Ci sono agenti in divisa, ma anche in borghese, che controllano e monitorano la situazione davanti alla scuola Benedetto Croce": ad affermarlo è stato ieri l’assessore alla sicurezza Luca Bartolini, in risposta a un question time portato dalla consigliera dem, Elisa Massa, riguardanti i vari episodi di risse tra ragazzi, anche con minacce agli automobilisti di passaggio negli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Si chiedeva come la giunta intendesse affrontare la questione.

"Voglio rassicurare che la situazione è oggetto della massima attenzione – ha risposto Bartolini –. Abbiamo già incontrato la dirigente scolastica, che ci ha prospettato le varie difficoltà presenti, e avviato un controllo più serrato, sia con l’uso di agenti di pattuglia che con quelli dell’unità anti-degrado che operano in borghese".

Nei pressi della scuola è sempre presente, negli orari di ingresso e uscita, un agente della Polizia locale, ma si trova all’incrocio con via Decio Raggi per far attraversare i ragazzi in sicurezza, non nelle immediate vicinanze dei cancelli dove invece si sono registrati gli eventi.