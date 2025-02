"Risse fatte per ottenere like sui social"

Risse scatenate sugli autobus da postare poi sui social "per ottenere like", oltre a "incendi a bordo dei mezzi, aggressioni, assembramenti e forme di disturbo". Questo il quadro fornito dall’assessore Luca Bartolini. Linee di Start Romagna preda delle baby gang? Il tema è tornato d’attualità nel consiglio comunale di ieri. "Come intendono sindaco e giunta risolvere, in maniera strutturata e nel lungo periodo, il problema della sicurezza e della microcriminalità sui trasporti pubblici?", è la domanda posta all’assessore da un question time presentato da Elena Colangelo (rinnoviAmo Forlì). Bartolini ha ricordato di essere stato contattato dal presidente di Start Romagna, che gli ha fatto presente i problemi di sicurezza su alcune linee. L’assessore ha quindi evidenziato un aumento significativo (+64%; il confronto è tra 2023 e 2024) di reati denunciati a carico di minori in provincia (commessi non soltanto sui mezzi pubblici). "Dobbiamo intervenire con progetti e soluzioni congiunte", è la replica di Colangelo.