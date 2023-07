Risse, tensioni e degrado "Verifiche sui profughi"

di Oscar Bandini

Il responsabile del comprensorio forlivese per Fratelli d’Italia Luca Bartolini chiede alle autorità di avviare le verifiche sulle risse che si sono verificate nei giorni scorsi a San Zeno la piccola comunità di centottanta abitanti in Comune di Galeata.

"La presenza di numerosi profughi africani, stipati da una cooperativa di Santa Sofia in un alloggio di fortuna e, a quanto ci hanno raccontato, non assistiti a dovere, ha determinato una situazione di forte tensione e degrado e risse tra gli ospiti – si legge nella nota diffusa dal responsabile del comprensorio forlivese per Fratelli d’Italia Luca Bartolini -che hanno notevolmente spaventato i cittadini e le cittadine e soprattutto con le persone lasciate senza cibo e in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Chiediamo che la Prefettura e l’Ausl facciano tutte le verifiche del caso per controllare l’idoneità degli spazi in cui questi immigrati vivono e che le forze dell’ordine tengano monitorata la situazione".

L’esponente di Fratelli d’Italia denuncia che una decina di extracomunitari siano stati sistemati in una piccola abitazione dove prima abitava una sola persona con spazi e servizi igienici insufficienti.

"Gli ospiti hanno poi iniziato ad andare in cerca di cibo perché affamati. La comunicazione con gli abitanti del posto inizialmente non è stata facile – continua Bartolini – perché queste persone non parlano italiano, ma quando i cittadini di San Zeno dai loro racconti hanno capito che il problema era il cibo in uno slancio di solidarietà hanno offerto loro da mangiare e bere. Un bel gesto di solidarietà, anche se dovrebbe essere la cooperativa sociale che gestisce la loro accoglienza a farsi carico di questo, visto che è pagata per farlo. I profughi sono invece stati abbandonati a loro stessi. È vergognoso che le autorità preposte non tengano in considerazione il tessuto sociale delle aree dove fare accoglienza dei profughi. I Comuni della Val Bidente che registrano una lata presenza di immigrati - conclude Luca Bartolini di Fratelli d’Italia - non possono continuare a ricevere altri solo per accontentare gli interessi delle cooperative".