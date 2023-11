Ristorante cerca aiuto cuoco

Ristorante di Forlì cerca ununa aiuto cuocoa con esperienza di almeno 2 anni da inserire come capo partita ai primi o ai secondi. Richiesti patente B e conoscenza di inglese e francese base. Graditi il possesso di diploma, abilitazioni in ambito culinario e mezzo proprio. Contratto di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato in caso di esito positivo, con orario a tempo pieno.