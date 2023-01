Ristoranti pieni, successo anche per l’asporto "Un segno dei tempi: imprenditori dinamici"

Dopo il Natale e il Capodanno è subito tempo di bilanci per i ristoratori forlivesi. Fiepet – Confesercenti Forlì ha raccolto le esperienze di alcuni esercenti del territorio circa l’andamento delle feste. Il risultato conferma il desiderio di socialità delle persone e la voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà della pandemia e dei rincari generalizzati. Locali esauriti o quasi, e tante persone che invece, decidendo di festeggiare presso la propria abitazione o a casa di amici, hanno deciso di utilizzare il servizio di asporto e, soprattutto, di delivery. Di fatto emerge un mix tra il desiderio di tornare alle tradizioni, rappresentato dalla classica cena al ristorante (con menù alla carta o fisso) e il piacere di concedersi una serata a casa con gli amici, ma con la cena consegnata al domicilio, grazie a ristoratori che hanno mantenuto questa tipologia di servizio affiancandola alla apertura del locale o magari, come alcuni altri, facendone di fatto l’unico servizio riservato alla clientela per il cenone di San Silvestro.

"Un segno dei tempi – dichiara Roberto Corsi titolare del Caffè dei Corsi, Trattoria Petito e Margherite Pizze Popolari – che dimostra, per non dire conferma, come gli imprenditori sappiano essere dinamici e reattivi di fronte alle richieste di una clientela che, visto gli accadimenti di questi ultimi anni, si è trovata necessariamente a modificare abitudini, esigenze e necessità". Considerazioni condivise anche da Sofia Farolfi del Ristorante Ferri & Menta: "La soddisfazione della clientela ci gratifica, e conferma la bontà del nostro impegno nel rendere il pranzo o la cena nei nostri locali un momento di serenità e spensieratezza. Così come amareggia il comportamento di qualche cliente che una volta prenotato il tavolo per il cenone, non si è poi presentato all’appuntamento senza darne alcun preavviso". Confesercenti, di contro, continua a raccogliere testimonianze che riportano la difficoltà nel reperire personale qualificato che in alcuni casi rischia di limitare il potenziale di ospitalità dei locali.