Ristorazione, la novità. Tigelle e non solo, all’iper è in arrivo ’Dispensa Emilia’

La tigella si appresta a sfidare la piadina. Sbarca anche a Forlì, all’interno del centro commerciale Puntadiferro, il brand modenese ‘Dispensa Emilia’, nato 20 anni fa con la proposta di piatti tipici della tradizione emiliana. Il marchio è noto in particolare come tigelleria, ma propone anche altre prelibatezze locali come pasta fresca, gnocco fritto e insalate condite con prodotti del territorio.

Nonostante sia un brand particolarmente diffuso nei centri commerciali e nei luoghi di transito come, ad esempio, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, ‘Dispensa Emilia’ si contraddistingue per la qualità dei piatti che vengono sempre preparati al momento.

"Abbiamo con piacere scelto Forlì per la nostra prossima apertura nell’ottica di una crescita di Dispensa Emilia verso la Romagna – fanno sapere dal Gruppo – e abbiamo ritenuto il centro commerciale Puntadiferro ricco di molto potenziale per il nostro format".

L’apertura di Forlì, la cui data non è ancora stata fissata, dovrebbe avvenire entro qualche settimana, dunque a distanza ravvicinata rispetto al’inaugurazione avvenuta ieri a Ravenna, nell’area food del centro commerciale Esp: quello ravennate è il 50° ristorante in Italia e il 15° in Emilia-Romagna, ma è solo il secondo in Romagna, dove ‘Dispensa Emilia’ era già presente alle Befane di Rimini.

"Nel 2025 torniamo a concentrarci sull’Emilia-Romagna – ha dichiarato Alessandro Medi, amministratore delegato del marchio – dove vediamo ancora ampi spazi di crescita e molte opportunità da cogliere, sia nei centri commerciali che nei locali su strada".

Intanto, in attesa del taglio del nastro, sono già aperte le selezioni per la prossima apertura forlivese. In particolare sono richieste le figure di: un assistente manager che dovrà essere "responsabile del ristorante durante il turno e avrà il compito di garantire un elevato standard di qualità del prodotto e di servizio, coordinando un team di circa 20 operatori"; uno store manager che sarà responsabile del buon andamento del ristorante, sia da un punto di vista economico, che organizzativo che amministrativo; un assistente store manager; due shift manager che dovranno gestire le casse, controllare le etichettature e gestire carico e scarico merce e, infine, banconisti che saranno assunti part time. Per informazioni: www.dispensaemilia.it.