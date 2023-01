Ritardo aereo Forlì-Tirana, passeggera risarcita

Il volo Albawings Forlì-Tirana portò un ritardo di oltre quattro ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza.

Anziché atterrare alle 15:25, come previsto, il volo giunse all’aeroporto di Tirana solamente alle 19:47. Un ritardo di quasi oltre ore per una cittadina cesenate, avvenuto il 10 aprile scorso, che ha provocò non pochi disagi a lei e ad altri passeggeri.

Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Forlì, che ha così condannato Albawings al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera.

Lo rende noto la società Italia-Rimborso, che tutela i viaggiatori contro i ritardi nei mezzi pubblici.

"Il Giudice di Pace di Forlì – commentano da ItaliaRimborso – ha applicato il regolamento comunitario che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo di oltre tre ore".