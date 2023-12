Riti e tradizioni da Natale all’Epifania

Domani alle 15 nella sala dell’ex consiglio provinciale, in piazza Morgagni 9, Gabriele Zelli terrà una conferenza dal titolo ’Da Natale all’Epifania in Romagna: riti e tradizioni di un tempo’. Intermezzi musicali di Teddi e Vlad Iftode. Verranno eseguiti brani della tradizione popolare romagnola e natalizi.

Il relatore si soffermerà in particolare sulle tradizioni relative al primo dell’anno quando in quella giornata si svolgevano le attività che si desiderava fare per tutti i mesi a seguire o, perlomeno, che si desiderava andassero bene in prospettiva. L’incontro è promosso da Auser. Ingresso libero.