Ritorna il Club dei Copioni

Venerdì 9 tra le 15 alle 17 al Teatro Testori torna Il Club dei Copioni, un ciclo di incontri dedicato alla drammaturgia contemporanea, curato dall’autrice e attrice Giuditta Mingucci, con la partecipazione del drammaturgo Federico Bellini. Un’iniziativa che si propone di avvicinare il pubblico alla scena teatrale odierna. Un percorso di conoscenza, per aprire la strada a una nuova relazione e comprensione della drammaturgia in generale, di quella contemporanea in particolare, e in senso più ampio dei linguaggi del teatro contemporaneo. Attraverso testi italiani e internazionali che hanno segnato le scene negli ultimi decenni, ma anche alla scoperta di altre opere, che potranno segnare i prossimi anni.

L’iniziativa è gratuita su prenotazione (posti limitati). Per info e prenotazioni: 0543.722456 (10-13 e 15-18); progetti.teatrotestori@elsinor.net; WhatsApp: 375.8349548.